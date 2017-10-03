Доработки на сайт (MODx)

И снова weblancer подарил мне встречу с блестящим специалистом! Огромное спасибо Наташе за труд, талант, понимание и терпимость. Более чем адекватный и знающий программист. Помогла поправить все косяки оперативно и аккуратно, в процессе дала нужные рекомендации и указала на проблемные места, на которые раньше не обращалось внимание. Мои уверенные рекомендации.