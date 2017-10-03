Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций. Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате ...
Доработки на сайт (MODx)
Здравствуйте!
Необходимо внести изменения в форму бронирования, протестировать ее и форму обратного звонка. А также добавить инфо блоки на главную страницу (переместить существующие). Подробное ТЗ есть. Срок 1-2 дня (до среды). Оплата по факту Сбер, Webmoney, Я.Деньги. При взаимной симпатии, очень настроена на постоянное сотрудничество (доработок по текущим проектам много).
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