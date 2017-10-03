Доработки на сайт (MODx)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо внести изменения в форму бронирования, протестировать ее и форму обратного звонка. А также добавить инфо блоки на главную страницу (переместить существующие). Подробное ТЗ есть.  Срок 1-2 дня (до среды). Оплата по факту Сбер, Webmoney, Я.Деньги. При взаимной симпатии, очень настроена на постоянное сотрудничество (доработок по текущим проектам много).

MODX
8 лет назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
И снова weblancer подарил мне встречу с блестящим специалистом! Огромное спасибо Наташе за труд, талант, понимание и терпимость. Более чем адекватный и знающий программист. Помогла поправить все косяки оперативно и аккуратно, в процессе дала нужные рекомендации и указала на проблемные места, на которые раньше не обращалось внимание. Мои уверенные рекомендации.
Благодарю за доверие и сотрудничество! Юлия - отличный клиент. Cвоевременная оплата, всегда на связи, качественная постановка задач. Буду рада сотрудничать и далее!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад