Исправить ошибки на сайте, возникшие после обновления хостинга

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Закрыт3 заявки150 просмотров

После обновления хостинга, на сайте появилось много ошибок, часть админки не работает, CMS - Webasyst shop script

Webasyst
8 лет назад
Chobot
Артур 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров