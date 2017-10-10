Вычистить сайт от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок158 просмотров

Имеется сайт oil-gid.ru

Внутренние страницы товара не выводятся, проверка по ай-болиту свидетелствует о вирусах.

Необходимо почистить, в данное время сайт обновлен до версии 1.2.1

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
2 дня
Павел отлично справился с заданием. Сайт без вирусов, надеюсь это надолго )
Был рад помочь. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад