Доработка сайта на WordPress

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Необходимо доработать сайт некоммерческого проекта «Сталинский Букварь» (old.stalin-bukvar.ru/ ), направленный на переиздание и распространение классических советских учебников.   

Платформа: WordPress   

Подробное ТЗ – в прикрепленном doc-файле 

P.S. Убедительная просьба – посредников и "студии" не беспокоить.

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WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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