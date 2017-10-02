Здравствуйте. Куплен шаблон на вордпресс http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru Что не так: http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/repairs/ в главной рубрике на странице брендов отображаются все записи, а нужны только рубрики, пример как должна выглядеть страница брендов http://mobydoc.ru/phones/ http://bogatyr883-wordpress.tw1.ru/nproject-catego... в подрубрике нет возможности ...
Доработка сайта на WordPress
Необходимо доработать сайт некоммерческого проекта «Сталинский Букварь» (old.stalin-bukvar.ru/ ), направленный на переиздание и распространение классических советских учебников.
Платформа: WordPress
Подробное ТЗ – в прикрепленном doc-файле
P.S. Убедительная просьба – посредников и "студии" не беспокоить.
Оставляйте скайп
Заявки фрилансеров
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