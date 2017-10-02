Динамическая шапка и изменение цен на сайте (woocommerce+wordpress)

Здравствуйте!

Есть сайт на wordpress+woocommerce (работает на купленной теме).

Компания открывает филиалы в регионах, в связи с чем мы бы хотели внести следующие изменения на сайт:

1. Динамическая шапка (top bar menu) в зависимости от ip/геолокации посетителя (меняются имэйл, адрес, телефон, часы работы).

2. Изменение данных на странице "контакты" (контактная информация + информация о юрлице/ип).

3. Цены товаров/ наличие товаров (убрать из видимых товаров некоторые позиции в зависимости от региона).

Не знаю, возможно ли сделать это автоматически через определение ip адреса посетителя сайта или, возможно, через принудительный выбор города? (всплывающая "заглушка" при заходе на сайт?)

Если вы занимаетесь подобными доработками, пожалуйста, укажите цену и сроки.