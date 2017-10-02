Создать или найти конструктор визиток и установить на joomla (joomshopping) С возможностью после создание визитки, сделать заказ. Возможно дальнейшее сотрудничество, т.к. подобных конструкторов надо на каждую услугу. Пример: http://copy.spb.ru/poligr_prod/vizitki/online-generator-vizitok/ Сайт: ...
Динамическая шапка и изменение цен на сайте (woocommerce+wordpress)
Здравствуйте!
Есть сайт на wordpress+woocommerce (работает на купленной теме).
Компания открывает филиалы в регионах, в связи с чем мы бы хотели внести следующие изменения на сайт:
1. Динамическая шапка (top bar menu) в зависимости от ip/геолокации посетителя (меняются имэйл, адрес, телефон, часы работы).
2. Изменение данных на странице "контакты" (контактная информация + информация о юрлице/ип).
3. Цены товаров/ наличие товаров (убрать из видимых товаров некоторые позиции в зависимости от региона).
Не знаю, возможно ли сделать это автоматически через определение ip адреса посетителя сайта или, возможно, через принудительный выбор города? (всплывающая "заглушка" при заходе на сайт?)
Если вы занимаетесь подобными доработками, пожалуйста, укажите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1500
Приветствую, необходим софт для нескольких мессенджеров (messenger + whatsapp + skype) 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик Более ...Закрыт8 лет назад
с помощью php собирать андройд приложение (файлы на сервере призаходе комилируется апк файл)Закрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!Задачи следующие: Скрипт взаимодействует с 10 киви кошельками по заданным мной алгоритмам.Телеграмм бот используется как панель управления.Программный продукт создается в одном экземпляре, все права на него принадлежат заказчику.При выборе кандидата особое внимание уделяется:1) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужна консультация и в дальнейшем разработка подобного сервиса https://positivebet.com/ru Мне нужно знать от вас: 1. На каких технологиях это будет написано 2. Какие ресурсы железа будут необходимы при какой нагрузке ( допустим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется оптимизировать и ускорить работу фильтра. Modx , mini shop 2Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Помогите найти парсер доргена комментариевВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист с опытом в области веб-разработки, с техническим складом ума.Ответственный, грамотный умеющий находить разные пути решения задач.Навыки:Уверенное владение PHP, опыт работы с MySQL, HTML, JavaScript, CSS.Необходимо уметь работать в команде и самостоятельно разбираться в ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
ttps://t.me/topspiration_bot?start=438225043 Нужен бот 1 в 1 Сколько будет стоить? И какой срок?Закрыт8 лет назад
- $68
Есть готовый шаблон(HTML5,CSS3,JS) для гибридного приложения (Android,IOS) Разработана и готовалогическая составляющая(Backend). За него отвечает отдельный кодер. Необходим человек схорошими знаниями javascript для связи frontend с backend. Половина работы ужереализована. Готово: авторизация,регистрация, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад