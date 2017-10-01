Аналог сервиса поиска букмекерских вилок

Нужна консультация и в дальнейшем разработка подобного сервиса https://positivebet.com/ru

Мне нужно знать от вас:

1. На каких технологиях это будет написано

2. Какие ресурсы железа будут необходимы при какой нагрузке ( допустим 100-1000 пользователей онлайн )

3. Сроки разработки

4. Ваша цена на разработку с функционалом как у примера