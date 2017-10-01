Нужен PHP программист для развития сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок255 просмотров

Требуется специалист с опытом в области веб-разработки, с техническим складом ума.Ответственный, грамотный умеющий находить разные пути решения задач.Навыки:Уверенное владение PHP, опыт работы с MySQL, HTML, JavaScript, CSS.Необходимо уметь работать в команде и самостоятельно разбираться в чужом коде.Специалист должен уметь не только писать код, но и самостоятельно прорабатывать различные алгоритмы и решения задач.

Работа на постоянной основе, оплата по часовая

HTMLJavaScriptMySQLPHP
8 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров