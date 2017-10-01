Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html http://pareto.rocketcompany.website/v6/news.html
Передача параметра в javascript (wordpress)
Добрый день, фри-лансеры.
Есть javascript код, в котором нужно передавать statid параметр, равный id записи в wordpress.
Скорее всего это смесь php и javasript.
Заявки фрилансеров
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