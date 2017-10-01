Передача параметра в javascript (wordpress)

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Добрый день, фри-лансеры.

Есть javascript код, в котором нужно передавать statid параметр, равный id записи в wordpress.

Скорее всего это смесь php и javasript.

JavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
redjired
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3 года назад

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