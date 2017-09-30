Баллы в Shop-Script 7

в магазине есть баллы, сделать их зачисление (апи из др цмс и по моей методике взять число ххх и зачислить - сами действия т.е методика по которой это число создается для каждого юзера известно) и вывод посредством письма в поддержку (это сделано так же но на др странице)

а так же небольшие доработки по дизайну