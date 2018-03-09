В популярном и открытом скрипте фотохостинга https://framagit.org/luc/lutim нужно доработать такие вещи (они заявлены "из коробки", но на самом деле их нет): удаление EXIF тегов по выставленной "птичке",удаление таких сведений, как дата создания загружаемого файла и исходное ...
YII2 магазин без регистрации пользователей.
Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов
http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html
http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
I am looking for an experienced web developer or a team who can help me to build a membership website. The concept similar to the dating website Please apply quoting your approximate rate or requesting ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Требуется готовый скрипт, который я поставлю на страницы. При первом заходе на сайт выводится вопрос "Есть ли Вам 18 лет". Да, продолжаем работу и больше не спрашиваем (куки на 30 дней) Если нет, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать систему, регистрируясь в которой клиент начнет получать задания по фитнес теме и выполнять их. Сайт уже есть. То есть по сути порядок такой: 1. Клиент Попадает на сайт 2. Регистрируется, получает ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Бюджет обсуждается.Закрыт8 лет назад
необходимо спарсить из кеша поисковиков гугл бинг Yahoo до 10т страниц (список УРЛ предоставляется) Не важно из какого ПС спаршены урл, главное максимально все. Ожидаю ответ со сроком работы и стоимостьюЗакрыт8 лет назад
- $5
ТЗ смотрите на видео https://www.youtube.com/watch?v=UMRw_mllug4 сайт trendfinal.tubek.ru/uzory-spicami сайт joomla 3 компонент каталога - joomshopping компонент фильтра https://nevigen.com/ru/modules/universalnyj-ajax-filtr-joomshopping.html компонент бесконечного скролла ...Закрыт8 лет назад
тз простое. перед тем как делать ставки. заходишь на сайт столото. авторизуешься под своим акком. переходишь на страничку игры http://www.stoloto.ru/quickgames/rapido?int=right заходишь на будущую страничку скрипта, который и надо создать. ...Закрыт8 лет назад
Сделать сайт более привлекательным , понятным и простым. сайт umno.by принимаются предложение и стоимость за этот объем работЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, требуется настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере (nginx 1.10.0, ubuntu 16.04). Нужно чтобы приходили заявки и сообщения с сайта на почту через виджет callback и форму обратной связи на странице контакты.Закрыт8 лет назад