YII2 магазин без регистрации пользователей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок286 просмотров

Требуется программирование (Opencart, Larevel, YII2 или готов рассмотреть ваши варианты) интернет магазина по продаже ПОС-М Материалов

http://pareto.rocketcompany.website/v6/index.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/article.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/cart.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/categories.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/contacts.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/error.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/item.html

http://pareto.rocketcompany.website/v6/news.html

OpencartYii
7 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lenar17
Ленар 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$525
30 дней
Свою часть работы выполнил, адекватный исполнитель
Адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

Lenar17
Ленар 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад