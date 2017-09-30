Система с личным кабинетом для фитнес проекта.

Необходимо создать систему, регистрируясь в которой клиент начнет получать задания по фитнес теме и выполнять их. Сайт уже есть. То есть по сути порядок такой:

1. Клиент Попадает на сайт

2. Регистрируется, получает несколько дней задания бесплатно.

3. Оплачивает продолжение.

4. Месяц тренируется по своим заданиям

5. В конце получает удовлетворение и избавление от жира ))

Напишите пожалуйста сроки и цену.