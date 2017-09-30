Система с личным кабинетом для фитнес проекта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок177 просмотров

Необходимо создать систему, регистрируясь в которой клиент начнет получать задания по фитнес теме и выполнять их. Сайт уже есть. То есть по сути порядок такой:  

1. Клиент Попадает на сайт   

2. Регистрируется, получает несколько дней задания бесплатно.   

3. Оплачивает продолжение.  

4. Месяц тренируется по своим заданиям   

5. В конце получает удовлетворение и избавление от жира ))   

Напишите пожалуйста сроки и цену.

8 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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