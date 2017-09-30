Поправить верстку/скрипт

В популярном и открытом скрипте фотохостинга https://framagit.org/luc/lutim нужно доработать такие вещи (они заявлены "из коробки", но на самом деле их нет): удаление EXIF тегов по выставленной "птичке",удаление таких сведений, как дата создания загружаемого файла и исходное ...