I am looking for an experienced web developer or a team who can help me to build a membership website. The concept similar to the dating website Please apply quoting your approximate rate or requesting ...
Настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере.
Здравствуйте, требуется настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере (nginx 1.10.0, ubuntu 16.04).
Нужно чтобы приходили заявки и сообщения с сайта на почту через виджет callback и форму обратной связи на странице контакты.
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