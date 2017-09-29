Настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере.

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Здравствуйте, требуется настроить исходящую почту сайта, расположенного на выделенном сервере  (nginx 1.10.0, ubuntu 16.04).

Нужно чтобы приходили заявки и сообщения с сайта на почту через виджет callback и форму обратной связи на странице контакты.

NginxUbuntuНастройка почты
8 лет назад
avdeevivan
Иван 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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