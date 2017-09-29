Необходимо допилить сервис на Django/Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо допилить высоконагруженный проект.

Основной стек Django/Python + PostgreSQL

Все условия в личку.

DjangoPostgreSQLPython
8 лет назад
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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