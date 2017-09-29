Зафиксировать модуль зафиксировать при прокрутке модуль - Joomla3

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Закрыт1 заявка307 просмотров

Необходимо зафиксировать модуль зафиксировать при прокрутке модуль - Joomla3

Сказать как это сделать. Сделать нужно через фреймворк gantry 5

Сайт на этом шаблоне сделан. Это нужно чтобы не захламлять код лишними плагинами.

Как фиксировать меню показано на видео https://www.youtube.com/watch?v=d9x8LGp-PCE

Мне надо фиксировать модули в левом сайдбаре

Сайт http://trend-city.ru

8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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