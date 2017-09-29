Требования для выполнения задачи: А. Уверенное знание движка WordPress Б. Знание языков php, html В. Знания вёрстки 1. По образцу и подобию ingraf.su/sila-unf с теми же эффектами создать новую страницу (новый ...
Зафиксировать модуль зафиксировать при прокрутке модуль - Joomla3
Необходимо зафиксировать модуль зафиксировать при прокрутке модуль - Joomla3
Сказать как это сделать. Сделать нужно через фреймворк gantry 5
Сайт на этом шаблоне сделан. Это нужно чтобы не захламлять код лишними плагинами.
Как фиксировать меню показано на видео https://www.youtube.com/watch?v=d9x8LGp-PCE
Мне надо фиксировать модули в левом сайдбаре
Сайт http://trend-city.ru
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