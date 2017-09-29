Интеграция с сайтом. Нужна интеграция CRM Битрикс 24 с ин. маг.

Нужна интеграция CRM Битрикс 24 с интернет магазином

Сайт находиться на платформе Lavarel Framework.

Нужно, чтобы при оформлении заказа на сайте в Битрикс 24 автоматически возникал контакт или контакт+сделка.

На данный момент на сайте есть два варината заказа:

1. Быстрое оформление заказа

2. Стандартное оформление заказа через корзину

Поля для первого варианта:

Имя

Номер телефона

Поля для 2го варианта.

Промокод

Количевство

Имя

Email

Номер телефона

Комментарий

Галочка: Соглашение с регистрацией как постоянного клиента

Тумблер: Доставка по Киеву

Город

Улица

Парадное

Квартира

Этаж

Тумблер: Самовывоз из магазина

Тумблер: Автолюкс

Тумблер: Нова Пошта

Тумблер: Оплата наличными

Тумблер: Visa и Master Card( если выбрано самовывоз)

Галочка: Согласие на обработку информации

На данный момент поля «Сделка» в Битриксе настроены след.образом:

Название

Стадия сделки:

Ответственный:

Наименования товара:

Сумма

Скидка на заказ (%):

Тип доставки:

№ Отделения:

Самовывоз:

Филиал отгрузки:

Время и дата доставки:

Необходимо перезвонить клиенту:

Адрес доставки:

Комментарий:

Клиент:

Прошу оценить стоимость и термин выполнения работ.