Скрипт для VDS, из MS-Excel, закачать в Webasyst

Есть работающие интернет-витрины товаров на Webasyst, нужно написать скрипт, и разместить его на VDS. Скрипт должен каждую ночь брать информацию из MS Excel, фотографии (jpg|png) товаров из папок на VDS, приводить фото к заданному размеру и закачивать в интернет витрины.