Скрипт для VDS, из MS-Excel, закачать в Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть работающие интернет-витрины товаров на Webasyst, нужно написать скрипт, и разместить его на VDS. Скрипт должен каждую ночь брать информацию из MS Excel, фотографии (jpg|png) товаров из папок на VDS, приводить фото к заданному размеру и закачивать в интернет витрины. 

Webasyst
8 лет назад
Bust_Ed
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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