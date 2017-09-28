Для веб програмиста

Здравствуйте, появилась необходимость в создании серверного программного обеспечения которое будет использовать API Инстаграма и доступы к профилям дабы ставить лайки и подписываться на нужные профили по заданному алгоритму с использованием прокси сервера в многопоточном режиме.

Жду заявок от профессионалов своего дела, если у вас есть опыт работы с данной социальной сетью обязательно об этом пишите :)