Для веб програмиста

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Здравствуйте, появилась необходимость в создании серверного программного обеспечения которое будет использовать API Инстаграма и доступы к профилям дабы ставить лайки и подписываться на нужные профили по заданному алгоритму с использованием прокси сервера в многопоточном режиме.

Жду заявок от профессионалов своего дела, если у вас есть опыт работы с данной социальной сетью обязательно об этом пишите :)

8 лет назад
pbilenchuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад

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Нет заявок фрилансеров