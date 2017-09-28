Консультант по внедрению ISO 13485

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Требуется специалист для участия в проекте по внедрению в организации СМК по международному стандарту ISO 13485.  Необходима помощь в разработке всех документов СМК.

8 лет назад
guest_15066076545524
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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