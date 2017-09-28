Парсинг email с сайтов

Есть список сайтов (7-10) с них надо собрать все почты и потом на них надо сделать пересылку по собранным ящикам.

отправитель имеет значение, тоесть отправитель RU с ФИО, мой текст в формате HTML и в нем ссылка.

P.S почты и по whoise сайта и админов сайта тоже спарсить надо.