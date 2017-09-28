Добрый день! нужно настроить обмен 1С с Opencard. пишите стоимость и сроки
Поменять последовательность категорий в боте telegram (php)
Сейчас меню такое:
(пример)Категория-подкатегория-субкатегория
А нужно:
(пример) Категория-субкатегория-подкатегория
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