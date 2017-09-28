Поменять последовательность категорий в боте telegram (php)

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Сейчас меню такое:

(пример)Категория-подкатегория-субкатегория

А нужно:

(пример) Категория-субкатегория-подкатегория

PHP
8 лет назад
lotov83
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров