Интеграция 1С с Opencard

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки118 просмотров

Добрый день!

нужно настроить обмен 1С с Opencard.

пишите стоимость и сроки

7 лет назад
Podbor21
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров