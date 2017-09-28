Программирование Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок137 просмотров

Всем привет, нужно натянуть верстку на движок, редакция максимальная.

+ подключение к 1с

+ подключения онлайн кассы

От вас сроки и примерная цена.

С уважением Дмитрий

8 лет назад
Kulya15
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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