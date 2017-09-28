Здравствуйте. На сайте ecocleanastana_kz, на странице "Наши работы", нужно создать слайдер с переключателем изображении "До" и "После". Подробнее с примером и прототипом расписано в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1dL_BeMbLCKNCWPPgT1pjbvZ_Y1sGpNbiZ-oqnZf_P4k/edit?usp=sharing Интересуют сроки и стоимость. Оплата в wmz. ...
Сделать мультиязычность и 2 валюты на сайт битрикс
Здравствуйте, требуется на битрикс сделать:
1. переключение языков - что бы весь контент был на русском и аглийском при перключение языка включая товары в каталоге + нужна сама кнопка переключения.
2. переключение валюты руб/usd для товара - что бы товар можно было купить и за рубли и за доллары.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сайт перевести на HTTPS + Написать пошаговую инструкцию - как это сделать п.с. SSL-сертификат покупаем мы)Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется сайт на Wordpress c установленным плагином Woocommerce, планируется внедрение базы данных расходных материалов в отдельные таблицы MySQL. Для сайта необходимо разработать модуль конфигуратора товаров на основе изображений пользователя, а так же ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть форма для заполнение данных для осуществления платежа, она принимает параметры: - Имя - Номер счета - Сумма к оплате после чего, данные передаются на обработчик платежной системы Яндекс. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, програмисты! Нашему проекту требуется програмист для создания форка биткоина. Мы гарантируем вам: 1) интересную работу. 2) достойную оплату. 3) возможность развиться вместе с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На данный момент нам нужно показать в консультационном режиме, как при использовании Jira облака работать с crm. Уточню – нужно показать какой плагин CRM выбрать и купить и как реализовать нужные нам функции, ...Закрыт8 лет назад
Имеется CentOS на которой при смене канала интернета слетает маршрут, который потом нужно поднимать вручную. Необходимо провести настройки, чтобы маршрут поднимался автоматически. Детальнее при общении.Закрыт8 лет назад
В карточке товара необходимо предусмотреть возможность размещать ссылку на категорию товара «Бренд». Стандартный раздел «Производители» закрыть от индексирование в robots.txt. С помощью модуля CSV Price Pro Import/Export или Import/Export, информация будет обновляться, пишите обсудим!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработка модуля обмена с 1с и Опенкарт. Проблемы: при выгрузке опций не загружаются цены опций ( скриншот 23) при обмене необходимо связать две опции (одна должна быть подчиненной значениям второй, ( скриншот 21) Прикрепил ...Закрыт8 лет назад
Нужно много доработок и переделок сайта, нужен php и опыт в WP. Оплата поэтапно, по 1 заданию. Подробности в личку кандидатам.Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад