Сделать мультиязычность и 2 валюты на сайт битрикс

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Здравствуйте, требуется на битрикс сделать: 

1. переключение языков - что бы весь контент был на русском и аглийском  при перключение языка включая товары в каталоге + нужна сама кнопка переключения.

2. переключение валюты руб/usd для товара - что бы товар можно было купить и за рубли и за доллары.

8 лет назад
obscure88
Роман 
54 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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