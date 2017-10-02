Доработка по ModX

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Все заполненные формы в админке стекаются в FormIt.

В FormIt есть возможность экспорта форм. И все работает, только в экспортированном файле очень не хватает колонки "Название формы". Ее и нужно добавить - http://joxi.ru/xAe5RggtpGzOQA?d=1.

MODX
8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров