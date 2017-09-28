Правки в оформлении бота telegram (бот на php)

Здравствуйте. На сайте ecocleanastana_kz, на странице "Наши работы", нужно создать слайдер с переключателем изображении "До" и "После". Подробнее с примером и прототипом расписано в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1dL_BeMbLCKNCWPPgT1pjbvZ_Y1sGpNbiZ-oqnZf_P4k/edit?usp=sharing Интересуют сроки и стоимость. Оплата в wmz. ...