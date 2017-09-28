Добрый день! нужно настроить обмен 1С с Opencard. пишите стоимость и сроки
Правки в оформлении бота telegram (бот на php)
Здравствуйте!
Требуется внести правки в скрипт бота telegram:
Поменять расположение кнопок навигации
Внести правки в окна отображения информации
Добавить приветственное сообщение после старта бота
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