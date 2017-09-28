Правки в оформлении бота telegram (бот на php)

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Здравствуйте!

Требуется внести правки в скрипт бота telegram:

Поменять расположение кнопок навигации

Внести правки в окна отображения информации

Добавить приветственное сообщение после старта бота

PHP
8 лет назад
lotov83
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров