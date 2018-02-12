Сделать отправку почты

Добрый.

Задача очень проста, так как я не программист, хочу что бы мне помогли с этой задачей.

Есть html страничка(http://successfull.kiev.ua/) с скриптами явы, на ней уже сделана отправка почты, мне нужно что бы она работала и отправляла почту мне на ящик, хостинг поддерживает пхп и т.д.

Т.З

1. Отправка почты с лединга мне на ящик

2. Отправка без перезагрузки страницы( если уж совсем тяжело или будет стоить миллион, то пусть с перезагрузкой.)

3. Вывод окошка( Спасибо бла-бла.)