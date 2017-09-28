Несколько правок лендинга (js)

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Закрыт1 заявка179 просмотров

Мало знаний в js, нужна помощь за монетки

http://true505.ideah.ru/land/

1. Есть много slick слайдеров в pop окне, при клике иногда ставиться width: 0 классу "slick-track", и карусель не срабатывает true505.ideah.ru/land (блок "ПРОЕКТЫ")

2. Hужно при клике на якорь убирать меню на мобильниках, точнее убирать id у wrapper и добавить стиль .overlay, дабы меню работало адекватно 

3. Натянуть на wordpress/лендинг cms

Прошу указать цену с натяжкой и без

JavaScriptWordPress
8 лет назад
true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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