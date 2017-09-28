Несколько правок лендинга (js)

Мало знаний в js, нужна помощь за монетки

http://true505.ideah.ru/land/

1. Есть много slick слайдеров в pop окне, при клике иногда ставиться width: 0 классу "slick-track", и карусель не срабатывает true505.ideah.ru/land (блок "ПРОЕКТЫ")

2. Hужно при клике на якорь убирать меню на мобильниках, точнее убирать id у wrapper и добавить стиль .overlay, дабы меню работало адекватно

3. Натянуть на wordpress/лендинг cms

Прошу указать цену с натяжкой и без