Написать скрипт на Python

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки132 просмотра

Написать скрипт на Python (для Discord) с не большим кол-ом команд (пример будет предоставлен).

Python
8 лет назад
Ucoz24
Кирилл 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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