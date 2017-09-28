Добрый день! нужно настроить обмен 1С с Opencard. пишите стоимость и сроки
Повысить скорость загрузки сайта (Вордпресс, новый шаблон)
okna-garantplus.com.ua/ адрес, запущен вчера. Нужно повысить скорость загрузки сайта.
От вас:
- Цены
- Сроки
- Какие доступы понадобятся.
Предложения без цены – сразу отказ. Само собой в процессе работы бюджет может быть изменен, но нужно понимать от и до.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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