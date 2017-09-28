Повысить скорость загрузки сайта (Вордпресс, новый шаблон)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

okna-garantplus.com.ua/  адрес, запущен вчера. Нужно повысить скорость загрузки сайта. 

От вас: 

- Цены 

- Сроки 

- Какие доступы понадобятся.  

Предложения без цены – сразу отказ. Само собой в процессе работы бюджет может быть изменен, но нужно понимать от и до.  

Спасибо.

WordPress
8 лет назад
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

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