Необходимо установить слайдер на Wordpress

Добрый день. Мне на сайт необходимо установить вот такой слайдер https://prnt.sc/gqot01

Сайт по недвижимости и этот слайдер будет на каждом объекте недвижимости, то есть при создании нового объекта недвижимости у меня должна быть возможность вставить фотки, которые будут отображаться в виде такого слайдера. На странице сейчас есть галерея, но она меня не устраивает. Можно на ее базе переделать или новый слайдер поставить. Сколько это будет стоить и сколько займет по времени? Самого слайдера у меня такого нет, могу поискать в инете аналоги. Надо максимально похоже сделать. От вас цена и сроки. Приоритет цене.