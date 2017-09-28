Все заполненные формы в админке стекаются в FormIt. В FormIt есть возможность экспорта форм. И все работает, только в экспортированном файле очень не хватает колонки "Название формы". Ее и нужно добавить - http://joxi.ru/xAe5RggtpGzOQA?d=1.
Правки по сайту. Drupal
Скайп.: kunyanbНеобходимо доработать проект, а так же исправить имеющиеся ошибки.1- Модифицировать слайдер так, что бы картинки отображались рандомно и во весь размер.2- Убрать слоган с шапки сайта.3- Сделать возможным редактировать надпись в форме поиска4- Пропали категории на карточки товара и на странице products5- Исправить отображжение кнопки aply под блоком фильтр. После dropdowna второй категории кнопка apply сползает в другой блок.6- Доработать функцию количества отображения товаров так (Items per page), что бы она срабатывала без клика на кнопку apply.Убрать кнопку apply.7- Поменять слова в фильтре категорий вместо -none- на Manufacture и models(вторая под категория)8- Изменить название кнопки reed more на see item details или сделать покрасивее заменить на кнопу.9- Изменить вид списком, а именно - добавить маленькую картинку - добавить описание, номер товара, вес товара - и ссылку на карточку товара. see item details10- так же внести изменения и на странице карточки товара. - Добавить и корректно отобразить Номер товара - Описание - Fits on(подходит на) - это суб категории товара - вес - поле details(детали) - И под каждой картинкой текст - click to enlarge. Текст должен быть виден выделться - И отдельный текст под картинкой *OEM Part Number shown as a reference only - при клике на картинку сделать просмотр картинки в увеличенном режиме - Добавить кнопку вернуться назад11- При нахождении на странице карточки товаров, после клика назад, переводит на страницу products, вне зависимости где вы были до этого. это нужно исправить12- Отображение товаров сделать автоматически отсортрованным от по числам от низкого к высокому.13- На странице продактс убрать функцию просмотра картинки в увеличинном режиме и сделать картинку ссылкой на карточку товаров как "see item details"
Заявки фрилансеров
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