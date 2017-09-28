Правки по сайту. Drupal

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Kanpar.com

Скайп.: kunyanbНеобходимо доработать проект, а так же исправить имеющиеся ошибки.1- Модифицировать слайдер так, что бы картинки отображались рандомно и во весь размер.2- Убрать слоган с шапки сайта.3- Сделать возможным редактировать надпись в форме поиска4- Пропали категории на карточки товара и на странице products5- Исправить отображжение кнопки aply под блоком фильтр. После dropdowna второй категории кнопка apply сползает в другой блок.6-  Доработать функцию количества отображения товаров так (Items per page), что бы она срабатывала без клика на кнопку apply.Убрать кнопку apply.7- Поменять слова в фильтре категорий вместо -none- на Manufacture и models(вторая под категория)8- Изменить название кнопки reed more на see item details или сделать покрасивее заменить на кнопу.9-  Изменить вид списком, а именно    - добавить маленькую картинку  - добавить описание, номер товара, вес товара  - и ссылку на карточку товара. see item details10- так же внести изменения и на странице карточки товара.      -  Добавить и корректно отобразить Номер товара      - Описание      - Fits on(подходит на) - это суб категории товара      - вес       - поле details(детали)      - И под каждой картинкой текст - click to enlarge. Текст должен быть виден выделться      - И отдельный текст под картинкой *OEM Part Number shown as a reference only      - при клике на картинку сделать просмотр картинки в увеличенном режиме      - Добавить кнопку вернуться назад11- При нахождении на странице карточки товаров, после клика назад, переводит на страницу products, вне зависимости где вы были до этого. это нужно исправить12- Отображение товаров сделать автоматически отсортрованным от по числам от низкого к высокому.13- На странице продактс убрать функцию просмотра картинки в увеличинном режиме и сделать картинку ссылкой на карточку товаров как "see item details"

Drupal
8 лет назад
CanKuanysh
Куаныш 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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