Все заполненные формы в админке стекаются в FormIt. В FormIt есть возможность экспорта форм. И все работает, только в экспортированном файле очень не хватает колонки "Название формы". Ее и нужно добавить - http://joxi.ru/xAe5RggtpGzOQA?d=1.
Модернизация веб-сайта на базе Drupal
Требуется помощь в изменении настроек старого сайта сделанного в 2013 под drupal. Возникла необходимость добавить вложенные файлы. Выяснилось что сайт настроен так, что word, exel, video закачать нельзя, а файлы которые закачиваются – не видны. Также нужно визуально обновить сайт, подвести под современные реалии. Сайт – www.rcpf.lv
Нужно, чтобы была полностью открыта административная часть на любую страницу. Чтобы можно было бы добавить Word, Excel, rar, zip, видео в формате avi, mpeg, swf и flw, и др. Желательно, но необязательно видео с YouTube. Возможность добавить бегущую строку на каждую страницу (это тоже желательно).
Впринципе, Мы сами будем заниматься оформлением, добавлением элементов сайта. Нам требуется привести его структуру и работу с админкой в порядок.
Заявки фрилансеров
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