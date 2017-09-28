Модернизация веб-сайта на базе Drupal

Требуется помощь в изменении настроек старого сайта сделанного в 2013 под drupal. Возникла необходимость добавить вложенные файлы. Выяснилось что сайт настроен так, что word, exel, video закачать нельзя, а файлы которые закачиваются – не видны. Также нужно визуально обновить сайт, подвести под современные реалии. Сайт – www.rcpf.lv

Нужно, чтобы была полностью открыта административная часть на любую страницу. Чтобы можно было бы добавить Word, Excel, rar, zip, видео в формате avi, mpeg, swf и flw, и др. Желательно, но необязательно видео с YouTube. Возможность добавить бегущую строку на каждую страницу (это тоже желательно).

Впринципе, Мы сами будем заниматься оформлением, добавлением элементов сайта. Нам требуется привести его структуру и работу с админкой в порядок.