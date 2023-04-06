Обо мне

Всем привет! Мой стаж 4 года. Работал на бирже фриланса. Вот пара примеров моей работы: https://bosfor-avrasya.com.tr/. В основном программирую на PHP Laravel, ReactJS. Так жесть очень хороший опыт с базами данных (SQL). И могу собрать полноценный сайт на канструкторе WordPress (на начальном уровне), Битрикс. Когда у меня есть свободное время, я люблю работать в Weblancer и помогать людям с их проблемами. Тип-программирования: FullStack( Front End: Java script, python(Django), HTML, CSS (SASS, SCSS) и библиотеки. Back End: PHP, Node JS). По мимо самой веб разработки, хорошо владею игровым движком Unreal Engine 4.

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Контакты(Телеграмм) - @Artemka2000