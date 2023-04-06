Artemka_228

Артём Artemka_228

 
23 годаКипр/Лимассол
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
12 часов назад
Обо мне

Всем привет! Мой стаж 4 года. Работал на бирже фриланса. Вот пара примеров моей работы: https://bosfor-avrasya.com.tr/. В основном программирую на PHP Laravel, ReactJS. Так жесть очень хороший опыт с базами данных (SQL). И могу собрать полноценный сайт на канструкторе WordPress (на начальном уровне), Битрикс. Когда у меня есть свободное время, я люблю работать в Weblancer и помогать людям с их проблемами. Тип-программирования: FullStack( Front End: Java script, python(Django), HTML, CSS (SASS, SCSS) и библиотеки. Back End: PHP, Node JS). По мимо самой веб разработки, хорошо владею игровым движком Unreal Engine 4.

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Контакты(Телеграмм) - @Artemka2000

PHPPythonWordPressLaravelHTMLCSSDjangoБитриксJavaUnreal EngineSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
2 месяца назад
Анимировать блок на друпальном сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kiril_Atnashev
23 годаКипр
9 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Backend на Laravel
Артём выполнил свою работу очень качественно за короткий срок. Всегда был на связи и было приятно с ним работать. Советую!
Рекомендую!
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