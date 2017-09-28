Дата должна автоматически обновляться раз в неделю

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Закрыт5 заявок198 просмотров

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Дата проведения[среда] . Каждую среду обновляется. как это внедрить ? 

8 лет назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров