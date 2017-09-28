Донастройка CRM (Битрикс) + донастройка фида (xml-выгрузка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Сделать уведомление, фильтр по задачам -  возможность сортировки.

Добавить функцию защиты в виде чекбокса внутри каждого объекта- наложение водяных знаков на фото объектов для выгрузки на сайт и при выгрузке на внешние площадки.

 Донастройка фида (xml-выгрузка объектов из CRM на площадку в cian.ru).

8 лет назад
JustNick1899
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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