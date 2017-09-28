Донастройка CRM (Битрикс) + донастройка фида (xml-выгрузка)

Сделать уведомление, фильтр по задачам - возможность сортировки.

Добавить функцию защиты в виде чекбокса внутри каждого объекта- наложение водяных знаков на фото объектов для выгрузки на сайт и при выгрузке на внешние площадки.

Донастройка фида (xml-выгрузка объектов из CRM на площадку в cian.ru).