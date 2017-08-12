JustNick1899

Никита Цихоцкий JustNick1899

 
24 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Требуется написать бота

    Который сможет реализовать создание и продвижение обьявлений на бирже в ТОП по любым направлениям и автоматически закрывать QIWI-сделки. Есть пример, где подробно расписано его возможности.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать отправку уведомлений на телеграм

    Сайт yobit.net/ru/investbox/ в данном разделе периодический появляются новые валюты. Уведомление должно автоматически приходить, после появления какой-либо новой валюты в телеграмм, с доп. информацией о ней. ﻿ Указывайте Ваш скайп для обсуждения, если он ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать трейд-бота для Steam

    Задача  1) Написать трейд-бота для Стима, для передачи предметов пользователям, с обходом steam guard. 2) Описать в текстовом формате API бота. Есть сайт, на  php, на котором происходит выдача пользователям скинов GS GO.  С сайта боту команда на ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка на WordPress

    Есть сайт на WordPress с оплаченным Business пакетом.  Есть представление как он должен выглядеть. ﻿Нужно написать скелет сайта, чтобы его можно было заполнить, только разработка - без дизайна(ну lorem ipsum можно пихнуть, как заглушку))  ...

    WordPressСайт на WordPressВерстка под WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с bitrix

    Нужен специалист по битрикс, для настройки сайта:  - Запустить и настроить слайдер - Реализовать некоторые возможности - Установить и настроить необходимые модули  - Редактирование свойств товаров - Настройка корзины и тд. Есть конкретное ТЗ.

    Битрикс
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно переделать сайт с ror на Wordpress

    Есть сайт [url=http://stonedv.ru/]stonedv.ru/[/url]  Сделан на RoR. Делать резервные копии сайта, вносить изменения и подключать яндекс.метрику для простого обывателя при данных условиях – непосильная задача.  Необходимо переделать его на wordpress, используя платный шаблон. Изначально ставилась задача сделать сайт, похожий ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с Опенкарт

    Нужно доделать сайт на Opencart, версия -  ocStore - 2.3.0.2.3 Основа сайта готова, необходимо доделать сами страницы. Верстка есть. Все доработки описаны по страницам. От Вас стоимость и сроки.

    OpenCartocStore
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с AMOCRM

    Требуется выгрузка объектов из AMOCRM на доски объявлений. - Нужно выгружать данные по объектам недвижимости на доски объявлений с разных торговых сервисов. - Объявление должно быть с картинками. -  Разработать механизм согласования объявлений. Т.е. рядовой менеджер не может ...

    amoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка нативного плагина "Google Покупки" для Prestashop

    Вывести цену со скидкой в тег g:price в модуле "Google Покупки" (Google Shopping).  Данный модуль идет встроен по умолчанию в престашоп, но выгружает только основную цену.  Как вариант можно выгрузить цену со скидкой в тег g:sale_price, главное, ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Донастройка CRM (Битрикс) + донастройка фида (xml-выгрузка)

    Сделать уведомление, фильтр по задачам -  возможность сортировки. Добавить функцию защиты в виде чекбокса внутри каждого объекта- наложение водяных знаков на фото объектов для выгрузки на сайт и при выгрузке на внешние площадки.  Донастройка фида (xml-выгрузка объектов ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка системы работы с картой (mapbox)

    Разработка модуля поиска ресторанов для сайта по доставке еды,   Система должна искать рестораны в определенных радиусах (используя технику isodistance), Эта техника рисует радиус движения от цели, а не просто круг на карте . Есть примеры.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция со Steam

    Нужно реализовать прототип для получения из Steam'а по API данных, подробное описание в ТЗ. Всё взаимодействие с api Steam должно идти по ключу разработчика (получение бесплатно, все использованные методы из api Steam должны быть задокументированы, то ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Здравствуйте. ﻿Сделать пять доработок для сайта. Нужно сделать пять доработок для самописного сайта (с базой данных mySQL и форумом на php)  Подробнее скину информацию в скайп.

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад