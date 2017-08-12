JustNick1899

Который сможет реализовать создание и продвижение обьявлений на бирже в ТОП по любым направлениям и автоматически закрывать QIWI-сделки. Есть пример, где подробно расписано его возможности.
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт yobit.net/ru/investbox/ в данном разделе периодический появляются новые валюты. Уведомление должно автоматически приходить, после появления какой-либо новой валюты в телеграмм, с доп. информацией о ней. Указывайте Ваш скайп для обсуждения, если он ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется подключить сервис Send Pulse(через API)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
E-Autopay со сдэк и моим деломЗакрыт6 лет назад
Задача 1) Написать трейд-бота для Стима, для передачи предметов пользователям, с обходом steam guard. 2) Описать в текстовом формате API бота. Есть сайт, на php, на котором происходит выдача пользователям скинов GS GO. С сайта боту команда на ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт на WordPress с оплаченным Business пакетом. Есть представление как он должен выглядеть. Нужно написать скелет сайта, чтобы его можно было заполнить, только разработка - без дизайна(ну lorem ipsum можно пихнуть, как заглушку)) ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по битрикс, для настройки сайта: - Запустить и настроить слайдер - Реализовать некоторые возможности - Установить и настроить необходимые модули - Редактирование свойств товаров - Настройка корзины и тд. Есть конкретное ТЗ.Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт [url=http://stonedv.ru/]stonedv.ru/[/url] Сделан на RoR. Делать резервные копии сайта, вносить изменения и подключать яндекс.метрику для простого обывателя при данных условиях – непосильная задача. Необходимо переделать его на wordpress, используя платный шаблон. Изначально ставилась задача сделать сайт, похожий ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доделать сайт на Opencart, версия - ocStore - 2.3.0.2.3 Основа сайта готова, необходимо доделать сами страницы. Верстка есть. Все доработки описаны по страницам. От Вас стоимость и сроки.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется выгрузка объектов из AMOCRM на доски объявлений. - Нужно выгружать данные по объектам недвижимости на доски объявлений с разных торговых сервисов. - Объявление должно быть с картинками. - Разработать механизм согласования объявлений. Т.е. рядовой менеджер не может ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Вывести цену со скидкой в тег g:price в модуле "Google Покупки" (Google Shopping). Данный модуль идет встроен по умолчанию в престашоп, но выгружает только основную цену. Как вариант можно выгрузить цену со скидкой в тег g:sale_price, главное, ...Закрыт6 лет назад
Сделать уведомление, фильтр по задачам - возможность сортировки. Добавить функцию защиты в виде чекбокса внутри каждого объекта- наложение водяных знаков на фото объектов для выгрузки на сайт и при выгрузке на внешние площадки. Донастройка фида (xml-выгрузка объектов ...Закрыт6 лет назад
Разработка модуля поиска ресторанов для сайта по доставке еды, Система должна искать рестораны в определенных радиусах (используя технику isodistance), Эта техника рисует радиус движения от цели, а не просто круг на карте . Есть примеры.Закрыт6 лет назад
Задание вышлю в скайп. Обязательно : отличное знание Yii , PHP, JavaScript, хорошее знание популярных JS-фреймворков, опыт разработки поисковых модулейВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать прототип для получения из Steam'а по API данных, подробное описание в ТЗ. Всё взаимодействие с api Steam должно идти по ключу разработчика (получение бесплатно, все использованные методы из api Steam должны быть задокументированы, то ...Закрыт6 лет назад
Добрый день. Интересует полная настройка Яндекс и Google Маркета. За более подробной информацией напишу в скайп.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте. Сделать пять доработок для сайта. Нужно сделать пять доработок для самописного сайта (с базой данных mySQL и форумом на php) Подробнее скину информацию в скайп.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад