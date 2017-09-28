Все заполненные формы в админке стекаются в FormIt. В FormIt есть возможность экспорта форм. И все работает, только в экспортированном файле очень не хватает колонки "Название формы". Ее и нужно добавить - http://joxi.ru/xAe5RggtpGzOQA?d=1.
Разработка системы работы с картой (mapbox)
Разработка модуля поиска ресторанов для сайта по доставке еды,
Система должна искать рестораны в определенных радиусах (используя технику isodistance), Эта техника рисует радиус движения от цели, а не просто круг на карте .
Есть примеры.
Заявки фрилансеров
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