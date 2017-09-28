Разработка системы работы с картой (mapbox)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Разработка модуля поиска ресторанов для сайта по доставке еды,  

Система должна искать рестораны в определенных радиусах (используя технику isodistance), Эта техника рисует радиус движения от цели, а не просто круг на карте .

Есть примеры.

8 лет назад
JustNick1899
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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