Доработка нативного плагина "Google Покупки" для Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вывести цену со скидкой в тег g:price в модуле "Google Покупки" (Google Shopping). 

Данный модуль идет встроен по умолчанию в престашоп, но выгружает только основную цену. 

Как вариант можно выгрузить цену со скидкой в тег g:sale_price, главное, что бы потенциальный покупатель видел цену со скидкой.

PrestaShop
8 лет назад
JustNick1899
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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