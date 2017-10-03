Доработка нативного плагина "Google Покупки" для Prestashop

Вывести цену со скидкой в тег g:price в модуле "Google Покупки" (Google Shopping).

Данный модуль идет встроен по умолчанию в престашоп, но выгружает только основную цену.

Как вариант можно выгрузить цену со скидкой в тег g:sale_price, главное, что бы потенциальный покупатель видел цену со скидкой.