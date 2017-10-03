Правки и доработки на сайте

Есть сайт на,там есть система бонусов! к примеру,я юзер и могу в профиле сделать бонус код и отправить его другу,если он его активирует,и пополнит баланс то я получу 5% на счёт сайта от его платежа!

1.Мне нужно добавить на сайт такую функцию,к примеру у меня на сайте баланс 500 рублей и я хочу сделать купон на 100 рублей и отправить его другу,он активирует его и получит 100 рублей(что бы можно было сделать несколько купонов) на баланс сайта!

2.на сайте отсутствует H1 H2 H3 H4 H5 нужно поправить шаблон!

3.В шапке сайта нужно добавить еще несколько разделов (страниц)

4.Есть еще куча мелочей которые нужно добавить/исправить!

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