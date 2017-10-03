Есть небольшая проблема при верификации в Яндекс и Google страниц сайта, например: http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/kozhanyj-plasch-67679 - тут ошибка https://gyazo.com/31c776242f65330a8731b7f024a971a7 http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/ - тут рейтинг как бы не виден получается Основная микроразметка делается модулем shop.ocext.com/seo-i-mikrorazmyetka/chpu-seo-avtomatichyeski-dlya-opencart---seo-mikrorazmyetka, а ...
Правки и доработки на сайте
Есть сайт на,там есть система бонусов! к примеру,я юзер и могу в профиле сделать бонус код и отправить его другу,если он его активирует,и пополнит баланс то я получу 5% на счёт сайта от его платежа!
1.Мне нужно добавить на сайт такую функцию,к примеру у меня на сайте баланс 500 рублей и я хочу сделать купон на 100 рублей и отправить его другу,он активирует его и получит 100 рублей(что бы можно было сделать несколько купонов) на баланс сайта!
2.на сайте отсутствует H1 H2 H3 H4 H5 нужно поправить шаблон!
3.В шапке сайта нужно добавить еще несколько разделов (страниц)
4.Есть еще куча мелочей которые нужно добавить/исправить!
Указывайте адекватные цены. Оставляйте сразу скайп.
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