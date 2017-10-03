Имеется платный плагин для управления рекламой на сайте https://wpadvancedads.com. Можно скачать его бесплатную версию, чтобы на ней тестировать доработанный функционал. Когда установите плагин, переходите на страницу управления рекламными местами (Placements). Далее создайте место, выбрав тип ...
Небольшая помощь по микроразметке Opencart
Есть небольшая проблема при верификации в Яндекс и Google страниц сайта, например:
http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/kozhanyj-plasch-67679 - тут ошибка https://gyazo.com/31c776242f65330a8731b7f024a971a7
http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/ - тут рейтинг как бы не виден получается
Основная микроразметка делается модулем shop.ocext.com/seo-i-mikrorazmyetka/chpu-seo-avtomatichyeski-dlya-opencart---seo-mikrorazmyetka, а рейтинг самописный.
Нужно проанализировать как все это сделано, устранить ошибки, улучшить микроразметку, где это возможно.
Приветствуются творческий подход, нравится, когда делают "как для себя".
Бюджет ограничен, выберу исполнителя по цене.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
После оплаты нужно будет сообщить где и что меняли.
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