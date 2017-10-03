Небольшая помощь по микроразметке Opencart

Есть небольшая проблема при верификации в Яндекс и Google страниц сайта, например:

http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/kozhanyj-plasch-67679 - тут ошибка https://gyazo.com/31c776242f65330a8731b7f024a971a7

http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/ - тут рейтинг как бы не виден получается

Основная микроразметка делается модулем shop.ocext.com/seo-i-mikrorazmyetka/chpu-seo-avtomatichyeski-dlya-opencart---seo-mikrorazmyetka, а рейтинг самописный.

Нужно проанализировать как все это сделано, устранить ошибки, улучшить микроразметку, где это возможно.

Приветствуются творческий подход, нравится, когда делают "как для себя".

Бюджет ограничен, выберу исполнителя по цене.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.

После оплаты нужно будет сообщить где и что меняли.