Исправить: страницы с добавлением метки utm - отдают главную

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

http://www.bembisad.ru/?id=189?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}_{source}&utm_term={keyword}&yclid=816591495821533 - отдается главная, вместо страницы http://www.bembisad.ru/?id=189

требуется поправить

8 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров