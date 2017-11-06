Нужно переделать дизайн сайта, сделать его приятным для пользователей, нужно не только нарисовать а сверстать все.Найти и устранить какие либо ошибки в шаблоне . Шаблон с нуля наверное писать не нужно потому что боюсь таких ...
Доработка функционала на roomout.de
Есть два поиска
- по отдаленности от заданной точки геолакации
- по характеристики комнат
Данные два поиска нужно связать друг с другом, те фактически сделать на одной строке поиска.
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