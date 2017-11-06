Доработка функционала на roomout.de

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Завершен2 заявки173 просмотра

Есть два поиска

- по отдаленности от заданной точки геолакации

- по характеристики комнат

Данные два  поиска нужно связать друг с другом, те фактически сделать на одной строке поиска. 

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lijan
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lijan
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад