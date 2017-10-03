Сделать изменения на сайте в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок172 просмотра

Добрый день. 

в течении пару дней нужно сделать на сайте некоторые изменения. 

добавить галерею и изменить заголовок страницы. 

Подробности в личку.

WordPress
8 лет назад
luemux2011
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров