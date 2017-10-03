Создать плагин для гугл докс

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Закрыт1 заявка219 просмотров

Плагин должен подсвечивать одновременно набор заданных токенов в тексте Google Docs документа (аналогичному тому как подсвечиваются при поиске, только как будто задаем много поисковых слов сразу).

8 лет назад
antlistopad
Антон 
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9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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