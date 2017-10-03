Доброго здравия всем участникам! Проект формирует данные и выдаёт их в xls формате. Проект рабочий, компактный, всего два раздела. Эдак нужен умелец, который оперативно и своевременно перестроит алгоритм сайта: ...
Создать плагин для гугл докс
Плагин должен подсвечивать одновременно набор заданных токенов в тексте Google Docs документа (аналогичному тому как подсвечиваются при поиске, только как будто задаем много поисковых слов сразу).
Заявки фрилансеров
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