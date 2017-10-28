Canvas запрограммировать анимацию

Все отлично. Получил то что и нужно было получить. В процессе работы возникало много вопросов со стороны исполнителя, но это скорей хорошо чем плохо, потому как видно что Петр хотел сделать все как нужно. Коллегам рекомендую! Буду в дальнейшем и дальше сотрудничать.