Canvas запрограммировать анимацию

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Завершен3 заявки182 просмотра

Салют! Нужно запрограммировать анимация векторного изображения yadi.sk/i/LfBIvsnW3NQgqu на Canvas  

yadi.sk/d/b2DcF2ME3NEs3y – ТЗ общее смотрите свою часть  

Работа только по БС с резервацией  

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8 лет назад
NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$27
4 дня
Все отлично. Получил то что и нужно было получить. В процессе работы возникало много вопросов со стороны исполнителя, но это скорей хорошо чем плохо, потому как видно что Петр хотел сделать все как нужно. Коллегам рекомендую! Буду в дальнейшем и дальше сотрудничать.
Сложный но интересный проект.В целом сотрудничеством остался доволен.Рекомендую

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад