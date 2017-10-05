Дописать на laravel 5 модуль добавления фотографий в описание товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки166 просмотров

Начал писать на laravel 5.4 магазин, работаю над админкой. Требуется помощь за $.

Нужно написать и внедрить в UI

добавление - удаление фото в описание товара

  • подрубить нужный плагин JS - можно этот ﻿https://goo.gl/7fsqyx
  • обеспечить заливку фотографий на хост + запись в базу
  • Есть форма добавления товара - уже готова, с подрубленным ckeditor
Сразу пишите пожалуйста ценник и срок.
JavaScriptLaravel
8 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
8 лет назад
$20
1 день
Человек очень ответственный и все сделал в срок, буду продолжать работать в будущем. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкая постановка задачи, человек знает чего хочет. Коммуникабельность на уровне, всегда есть ответы по любым уточнениям. Оплата моментальная. Приятно работать в таких в условиях, рекомендую к сотрудничеству.

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VitaliyIt
Виталий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
8 лет назад