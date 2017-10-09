Нужен файл, который будет генерироваться с сайта с обновлениями для загрузки на такие площадки, как zakupka, prom.ua. Укажите, пожалуйста сразу ваши цены и сроки за работу. В файле необходимы такие данные: артикул (модель)названиеполное ...
CakePHP 3.0 программист
Для совместной доработки CRM системы ищется PHP программист со знанием CakePHP 3.0
Надо уметь пользоваться git и composer. Оплата почасовая/сдельная.
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