CakePHP 3.0 программист

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Для совместной доработки CRM системы ищется PHP программист со знанием CakePHP 3.0

Надо уметь пользоваться git и composer. Оплата почасовая/сдельная.

GitPHP
7 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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