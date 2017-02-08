Webgame - Javascript / React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

У меня есть прототип игры, написанный в основном на чистом JS.

Требуется: 

* Упорядочить конфиг и билд скрипты проекта

* Создать пробный интерфейс на react (персонаж с портретом которому можно прокачать на выбор два параметра)

* Привязать прототип к Facebook - код сайта должен быть выслан в ответ на get request; задокументировать шаги чтобы я в будущем мог повторить их.

Желаемый бюджет: 150 евро.

JavaScript
8 лет назад
guest_15069496041676
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров