Webgame - Javascript / React

У меня есть прототип игры, написанный в основном на чистом JS.

Требуется:

* Упорядочить конфиг и билд скрипты проекта

* Создать пробный интерфейс на react (персонаж с портретом которому можно прокачать на выбор два параметра)

* Привязать прототип к Facebook - код сайта должен быть выслан в ответ на get request; задокументировать шаги чтобы я в будущем мог повторить их.

Желаемый бюджет: 150 евро.