Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций. Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате ...
Парсинг пользователей в Телеграм
Нужен парсер для Телеграм.
Функционал - сбор никнеймов пользователей по типа @username из указанных каналов и чатов. Экспорт в xls или txt
Заявки фрилансеров
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