Парсинг пользователей в Телеграм

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Нужен парсер для Телеграм.

Функционал - сбор никнеймов пользователей по типа @username из указанных каналов и чатов. Экспорт в  xls или txt

8 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров